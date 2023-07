Pogoda na 3 dni. Czy wrócą upały? Synoptycy pokazali mapy

Prognoza na 3 dni. Czwartek nieco cieplejszy

Jak wynika z trzydniowych prognoz pogody, we czwartek 27 lipca pogoda ulegnie nieznacznej poprawie. Wzrośnie temperatura powietrza - termometry wskażą maksymalnie od 19 do 23 stopni Celsjusza. Nieco chłodniej będzie w górach, gdzie słupki rtęci osiągną maksymalnie 14 st. C.