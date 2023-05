Pogoda na 3 dni. IMGW wydał ostrzeżenia

We wtorek 16 maja Polska zostanie podzielona na cieplejszy wschód oraz chłodniejszy zachód. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 st. C w województwie zachodniopomorskim przez 17-18 st. C na Warmii, Mazurach i Kujawach po 21 st. C na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Chłodniej będzie na Podhalu, gdzie temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie 12 st. C.