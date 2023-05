Prognoza pogody na niedzielę. Wysokie temperatury oraz miejscowe burze

W niedzielę zachmurzenie na ogół umiarkowane z przelotnymi opadami deszczu. Na północy kraju możliwe burze. Temperatura maksymalna od 17 st. C w Kotlinie Kłodzkiej i na Helu, około 21 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na krańcach wschodnich, w rejonach podgórskich Karpat około 15 st. C.