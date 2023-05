Królewiec czy Kaliningrad? Zapytali Rosjan o decyzję Polski

Co o tym wszystkim sądzą Rosjanie? To postanowiła sprawdzić telewizja Biełsat. - Jestem skrajnie negatywnie nastawiony do tego. Rozumiem, że to jest fałszerstwo. Kaliningrad nigdy nie był Królewcem. Faktycznie, oczywiście, jest to miasto Prus Wschodnich, które dostaliśmy jako trofeum za to, że nasi ojcowie i dziadowie pokonali faszyzm - powiedział na nagraniu starszy mężczyzna.