"Trzęsienie ziemi" w Polsce? Duńczycy alarmują

Warto zaznaczyć, że miejsce, które służby geologiczne Danii oznaczyły na opublikowanej mapie czerwonym trójkątem jako miejsce źródła wstrząsów to okolice Słupska i bazy armii USA w Redzikowie. Jednocześnie to ok. 20 km od granic poligonu, gdzie odbywały się ćwiczenia Anakonda-23.