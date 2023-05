Zełenski proponował wysadzenie rurociągu "Przyjaźń"?

Na początku kwietnia dziennik "The New York Times" poinformował o wycieku tajnych dokumentów Pentagonu. Okazało się później, że dokumenty te krążyły w sieci już od miesiąca. Miały one dotyczyć amerykańskich sekretów bezpieczeństwa narodowego od Ukrainy przez Bliski Wschód po Chiny. Ich autentyczność nie została oficjalnie potwierdzona.