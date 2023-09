Pogoda na weekend. Koniec "babiego lata"? Niżowe fronty przyniosą ochłodzenie

Jaka pogoda będzie w weekend? Jak wskazują najnowsze prognozy pogody, "babie lato" chwilowo odejdzie w zapomnienie. Już w piątek nad morzem i na północnym zachodzie spodziewane są zachmurzenie i przelotne opady. Wciąż jednak będzie ciepło. "Temperatura maksymalna od 23 st. C na północnym zachodzie do 27 st. C w centrum i na wschodzie kraju, miejscami na wybrzeżu i w rejonach podgórskich chłodniej, od 20 st. C do 22 st. C" - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wskazując, że w sobotę pogorszenie aury wystąpi w całym kraju.