Pogoda na weekend. Kiedy w Polsce będzie wiosna? Synoptyk IMGW zabrał głos

Gościem programu "Newsroom" Wirtualnej Polski był Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Synoptyka zapytano o to, kiedy w Polsce będzie wiosna. - Przed nami silne wiatry, deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg. Natomiast po weekendzie nie widać ocieplenia. Nawet ochłodzenie - powiedział meteorolog. - W nocy temperatury będą znowu lekko ujemne. W dzień temperatura nieznacznie będzie przekraczać 5/6 stopni Celsjusza - dodał gość WP. - Nie widać takiej prawdziwej wiosny. Trzeba jeszcze chwilę poczekać - przekazał Grzegorz Walijewski i dodał, że w kwietniu najprawdopodobniej przyjdą do nas temperatury, które będą w normie. - Natomiast opady będą nieznacznie powyżej normy. - Końcowa marca i cały kwiecień to już będzie fantastyczna wiosna. Mam nadzieję, że Wielkanoc będzie z typowo wiosenną pogodą - przekazał ekspert z IMGW.

