Pogoda na weekend. Fala ciepła zmierza do Polski

Jak informują synoptycy, w weekend do Polski dotrze fala ciepła. Już w sobotę wskazania termometrów w najcieplejszym momencie dnia osiągną od 16 st. C nad morzem, przez 20-22 st. C na zachodzie i wschodzie kraju po nawet 24 st. C w centrum, na Dolnym Śląsku oraz Kujawach.