Pogoda na lato i początek jesieni. Niepokojąca prognoza IMGW

Pogoda lato 2023. Przeważa jeden trend

Przygotowana przez ekspertów IMGW prognoza pogody na lato 2023, wskazuje, że nadchodzące miesiące mogą być upalne. Zarówno w lipcu, sierpniu, jak i we wrześniu średnia temperatura powietrza ma być wyższa niż normy wieloletnie. Oznacza to, że nadchodzące miesiące będą cieplejsze od co najmniej 20 tożsamych miesięcy, przypadających w latach 1991-2020. Choć wiele osób będzie zadowolonych z tej informacji, temperatury przewyższające normy wieloletnie wskazują na postępujące zmiany klimatu.