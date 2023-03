Pogoda na wiosnę i lato 2023. IMGW przedstawił eksperymentalne prognozy długoterminowe

Pogoda na wiosnę. Maj w zakresie normy wieloletniej

Zgodnie z szacunkami meteorologów, w maju 2023 zarówno średnia suma opadów, jak i średnia temperatura powietrza w Polsce mają mieścić się w zakresie normy wieloletniej. Nie oznacza to oczywiście, że w tym miesiącu nagłe lub lokalne zjawiska pogodowe nie wystąpią w ogóle - przedstawiane mapy odnoszą się do średnich temperatur, notowanych zarówno za dnia, jak i w nocy oraz do sumy opadów ze wszystkich dni w miesiącu.