Pogoda może zaskoczyć. Prognoza długoterminowa na wiosnę

Na południu Europy wiosna już się rozgościła. Już niebawem być może i my poczujemy pierwszy jej powiew. Jeszcze w ten weekend temperatury nie będą wysokie, bo do Polski napływa z zachodu chłodniejsze powietrze polarno-morskie, ale za to wreszcie możemy cieszyć się słońcem. Zapowiada się wyjątkowy ładny weekend.