Pogoda. Słoneczny weekend. Pierwszy taki powiew wiosny w lutym

Temperatura na przeważającym obszarze wyniesie ok. 2-3 st. C, cieplej jedynie na południowym zachodzie, gdzie odnotujemy ok 4-5 st. C. W nocy na znacznym obszarze chwyci mróz do ok. -5 st. C na wschodzie i -2 st. C na zachodzie. W rejonach podgórskich Karpat możliwe spadki do -10/-12 st. C. Wiatr w ciągu dnia powieje słabo z kierunków południowych.