Okienko pogodowe nad Polską. Zapowiada się krótki powiew wiosny

Pogoda. Temperatura na plusie

Wędrówka niżów na północy Europy sprawi, że przez prawie cały przyszły tydzień z kierunków zachodnich docierać do nas będzie ciepłe powietrze atlantyckie. I tak do połowy przyszłego tygodnia wskazania termometrów będą się wahały od 3 do 5 stopni na wschodzie do 6-8 na zachodzie.