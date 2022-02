Pogoda. Termometry oszaleją. Iberyjski "upał" w Polsce w środku lutego

Pogoda. Nadchodzi ochłodzenie

Niestety, pod koniec przyszłego tygodnia, kiedy skandynawski niż dotrze nad Półwysep Kolski, to ponownie zmieni się cyrkulacja i zacznie do nas docierać chłodne powietrze początkowo znad północnego Atlantyku, a podczas weekendu znad Skandynawii. Zatem po ciepłym czwartku, już w piątek temperatura spadnie i na termometrach ujrzymy od 2/4 na północy do 5/7 na południu, natomiast podczas weekendu odczujemy dalszy spadek temperatury, do 1/4 stopni.