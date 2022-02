Pogoda. W weekend przebudzenie wiosny

Natomiast w niedzielę, kiedy centrum wyżu przemieści się nad Morze Czarne, to z południa zacznie płynąć do nas ciepłe powietrze śródziemnomorskie. W wyniku zmiany cyrkulacji, temperatura podskoczy o kilka kresek i w niedziele odnotujemy od 4-5 stopni na północy do 8 na południu. Jednak pomimo cieplejszej niedzieli, to porywisty wiatr skutecznie obniżał nam będzie temperaturę odczuwalną.