Pogoda. Gwałtowne odwrócenie trendu. Prognoza jest jednoznaczna

Temperatura pójdzie w górę i na zachodzie oraz w Małopolsce sięgnie nawet 7-9 st. C. Na południu odnotujemy ok. 5-6 st. C, a na pozostałym obszarze ok. 3-4 st. C. Wiatr powieje z południowego zachodu i ponownie przybierze na sile, osiągając ok. 45-55 km/h. W górach uaktywni się halny.