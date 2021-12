Pogoda na Boże Narodzenie i Sylwester. Najnowsza prognoza

Pogoda w Polsce robi się coraz bardziej zimowa. Temperatura robi się ujemna, gdzieniegdzie pojawiają się opady śniegu. A jaka pogoda czeka nas w święta Bożego Narodzenia? - Jest już coraz więcej różnych modeli. Jeżeli chodzi o temperaturę, to nie będzie to zbyt dobra informacja. W święta Bożego Narodzenia praktycznie w całym kraju będzie jednak dodatnia - tłumaczył w programie "Newsroom" WP Grzegorz Walijewski z IMGW. Jak dodał ekspert, jest jednak duża szansa na to, że na wschodzie i południu kraju wystąpią ujemne temperatury. - Niestety, jeżeli chodzi o śnieg, to wygląda na to, że będzie go bardzo mało w czasie świąt Bożego Narodzenia - zaznaczył Walijewski. - Więcej będzie tych szaroburych miejsc w Polsce - dodał ekspert IMGW. W programie padło też pytanie o Sylwester. Jak podkreślił, tu szansa na lepszą pogodę i opasy śniegu jest większa.