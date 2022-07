Pogoda do końca lipca. IMGW potwierdza WP: skwar do 37 st. C. Wiemy, ile potrwają upały

Pogoda w najbliższych dniach będzie niebezpieczna. Od poniedziałku Polskę czekają męczące upały. - Od 19 lipca przez kilka dni będzie 35-37 st. C - przede wszystkim w Polsce południowo-zachodniej, ale nie tylko, bo także w centralnych regionach - powiedział w programie “Newsroom” WP prof. Mariusz Figurski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Z obecnych danych wynika, że skwar będzie lał się z nieba do początku następnego weekendu. - Około 23 lipca czeka nas stabilizacja: na termometrach zobaczymy 24-28 st. C. Lokalnie 26 i 27 lipca możliwe są opady deszczu. Ale to i tak będzie aura idealna na wakacje - wyjaśnił dyrektor Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB. Prof. Figurski zwrócił uwagę na to, że nadchodząca fala upałów wiąże się ze zmianą obserwowaną przez klimatologów od kilku lat. - Mamy przewagę napływu gorącego powietrza z południa - znad zachodniej Sahary. Wszystko wskazuje na całkowitą zmianę, ale co będzie dalej, to pokażą badania - zaznaczył prof. Mariusz Figurski. Więcej w materiale wideo. Wkrótce też prognoza CMM IMGW dla WP na sierpień, a także pierwsze wskazówki na wrzesień.

