Pogoda. Alert przed katastrofą. Prognozy są jednoznaczne

- Tymczasem to jest jak groźna choroba przewlekła, która się pojawia i znika, ale w końcu nas zabije. Wysokie fale powodziowe hydrolodzy przewidywali od dawna, ale dla wielu stało to w sprzeczności z zapowiadanymi suszami. Teraz widzimy, że to możliwe, aby te kataklizmy wystąpiły jednocześnie. Takie sytuacje będą częstsze i będzie ich więcej - ostrzega klimatolog.