Podwyżki cen gazu 2022 już od września. O ile wzrosną rachunki?

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 17 sierpnia zatwierdził zmianę taryfy dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa. Oznacza to, że już we wrześniu wielu odbiorców zapłaci większe rachunki za gaz. Ile wyniosła podwyżka? Jak wskazuje URE, podwyżki ceny gazu wyniosą ok. 0,5 - 0,7 proc.