Brakuje gazu. "Niemcy zimą mogą mieć problem"

Zdaniem Federalnej Agencji Sieci (BNA) Niemcy muszą zaoszczędzić dużo więcej energii, żeby zapobiec niedostatkom gazu w sezonie zimowym. Jej szef powiedział w wywiadzie dla "Welt am Sonntag", że ograniczenie dostaw rosyjskiego gazu ziemnego do Niemiec tylko w dwóch przypadkach nie doprowadzi do poważnych kłopotów w zaopatrzeniu kraju w energię.