Złoto z czarnej dziury. Znów głośno o biedaszybach

- Gospodarze w Wałbrzychu informowali mnie, że wraca być może czas - i to na dużą skalę - biedaszybów. Nie muszę tłumaczyć, co to słowo "biedaszyb" oznacza. To, że węgiel być może będzie pochodził z biedaszybów, jest chyba najbardziej dramatyczną recenzją tego stanu rzeczy - mówił przewodniczący Platformy Obywatelskiej. "Ten stan rzeczy" to brak węgla w Polsce z powodu embarga na rosyjski surowiec i perspektywa, że gdy w końcu się pojawi, to po wysokich cenach.