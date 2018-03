Podsumowanie 26. Finału WOŚP. Padł rekord!

126 373 804,34 złotych - tyle udało się zebrać Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Celem tegorocznej zbiórki było pozyskanie funduszy dla wyrównania szans w leczeniu noworodków. Podczas konferencji prasowej Jurek Owsiak zwrócił do prezesa TVP, Jacka Kurskiego. "Niech mi pan nie mówić głupot, że nie mieliście czasu pokazywać WOŚP. Wstyd, wstyd, wstyd!"

Dla porównania w 2017 roku WOŚP uzbierał 105 570 801,49 złotych. Pobito kolejny rekord i to o 20 milionów. - Nie chodzi o rekordy, choć one są zawsze miłe. Najważniejsze, że będziemy mogli kupić kolejny sprzęt medyczny ratujący życie. Dziękujemy wszystkim, którzy grali z nami, na całym świecie. Dziękujemy, że są i że czują tę moc. Zobaczcie, ile to radości przynosi – mówił Jurek Owsiak podczas konferencji prasowej.