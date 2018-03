Jurek Owsiak apeluje do Polaków. "Nie ma na to zgody"

Nie ma porozumienia między organizacjami pozarządowymi a resortem spraw wewnętrznych ws. zmian w prawie o zbiórkach publicznych. "Nie tak powinno to wyglądać!" - napisał Jerzy Owsiak po spotkaniu z urzędnikami MSWiA.

"Niebezpieczne i zwodnicze"

"Trzy godziny słuchaliśmy wywodów przedstawicieli MSWiA, które jak mantra powtarzały jedno sformułowanie - "w naszym wspólnym interesie…”. Organizacje pozarządowe z racji samej nazwy są organizacjami, które nie mogą zależeć od rządu! Jaki by on nie był. Mają pracować w swobodnych warunkach i zaspokajać potrzeby obywateli naszego kraju. To jest ich siła i to daje im skuteczność. Ograniczenie niezależności organizacji to nie jest żaden "wspólny interes" - napisał szef WOŚP.