"Podejrzewam, że koalicja się zakończy". Ekspert wskazuje możliwy termin

W Zjednoczonej Prawicy trwa coraz ostrzejszy spór między ministrem Zbigniewem Ziobrą a premierem Mateuszem Morawieckim. Na ile koalicja jest zjednoczona? Mateusz Ratajczak pytał o to w programie "Newsroom WP" prof. Sławomira Sowińskiego, politologa z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. - Taki model koalicji iskrzącej jest dobrze znany polskiej polityce i to jeszcze przed 2005 r. Rzeczywiście mamy do czynienia z nową jakością. Jako politologowie szukamy nazwy, która opisałaby nowy rodzaj tworzenia koalicji po 2005 r. Ja na swój prywatny użytek czasem myślę, że to koalicja, w której każdy realizuje to, co mu się politycznie podoba. Myślę, że mamy do czynienia z rodzajem politycznej spółki z coraz bardziej ograniczoną odpowiedzialnością. Już tylko możliwość realizacji interesów łączy te dwa ugrupowania. Ponieważ jest to możliwość jedyna, to są na siebie trochę skazani. Z tego konfliktu wewnętrznego robią niezły użytek, bo to trwa już parę lat - stwierdził prof. Sławomir Sowiński. Czy Jarosław Kaczyński zdecyduje o wyrzuceniu Ziobry z rządu i list wyborczych oraz o utworzeniu rządu mniejszościowego? - Oni byli w jakimś sensie na siebie skazani do momentu, w którym na dobre rozpocznie się kampania wyborcza. Uważam, że na dobre rozpocznie się ona wczesną wiosną. Można tworzyć coś, co uważane jest za koalicję i współrządzić, ale nie da się w taki sposób wspólnie przeprowadzić kampanii wyborczej, wspólnie stworzyć porywającego programu i wspólnie znaleźć nową jakość. Podejrzewam, że ta koalicja się zakończy, ale to będzie raczej bliżej marca lub kwietnia. Chyba, że ta gra, którą prowadzi Jarosław Kaczyński i Zbigniew Ziobro, wymknie się spod kontroli. W polityce czasem tak jest, że spektakl polityczny żyje własnym życiem, że komuś puszczą nerwy i sytuacja wymyka się spod kontroli. Czy tak będzie tym razem? Wydaje mi się, że nie. To są gracze, którzy trzymają nerwy na wodzy. To (okres marzec-kwiecień - red.) moment, w którym PiS będzie musiał pokazać nową jakość, przekonać wyborców, że jest zmobilizowany i może zaproponować coś nowego. Można przekonać wyborców Zjednoczonej Prawicy, że nie da się rządzić bez Zbigniewa Ziobry, natomiast trudno będzie przekonać, że ten konflikt jest pomysłem na nową jakość i na nowe otwarcie - podkreślił ekspert.

