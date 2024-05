Pocztowcy są wściekli. "To skandal"

"Dług intelektualny". Pracownicy są oburzeni

Oburzenie pracowników Poczty Polskiej wywołał wywiad prezesa spółki dla PAP, który opublikowano dzień przed strajkiem. Sebastian Mikosz powiedział, że zastał Pocztę Polską w stanie śmierci klinicznej. - Śmierć kliniczna Poczty polega na tym, że mamy same długi - stwierdził. - Strata brutto całej Grupy Poczta Polska to prawie 468 mln zł. To są dane po audycie. Strata brutto samej Poczty Polskiej to minus 745 mln zł - dodał.