Stan wyjątkowy na terytorium Francji. Aresztowano setki osób

Dodatkowe uprawienia dla lokalnych władz. Przeszukania

Stan wyjątkowy wszedł w życie o godzinie 20.00 czasu paryskiego w środę, czyli o 5.00 rano w czwartek w Nowej Kaledonii - podaje "The Washington Post". Zgodnie z francuskim prawem, stan wyjątkowy może zostać ogłoszony w sytuacjach "bezpośredniego zagrożenia wynikającego z poważnych naruszeń porządku publicznego". Przyznaje on władzom lokalnym rozszerzone uprawnienia, między innymi do odcięcia publicznego dostępu do niektórych obszarów i przeprowadzania przeszukań.