Rosjanie rozmieszczają dodatkowe kostnice. "Podsumowanie rządów Putina"

Nie ma planów ewakuacji mieszkańców

Według informacji PAP, Mer Charkowa Ihor Terechow poinformował w środę, że obecnie nie ma planów ewakuacji całej ludności, ani nawet niektórych grup mieszkańców miasta. Dodał, że to do Charkowa przybywają ludzie z tych miejscowości w północno-wschodnim regionie Ukrainy, gdzie od 10 maja odpierany jest atak wojsk rosyjskich. Według niego, do miasta przybyło w ostatnich dniach ponad sześć tysięcy uchodźców, którzy zostali zakwaterowani w akademikach i którym zapewniono "wszystko, co możliwe, aby czuli się mniej lub bardziej chronieni".