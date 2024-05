Znamy prognozę na lato. Będzie ekstremalnie

Lato w tym roku może być ekstremalne. W okresie od czerwca do sierpnia będzie bardzo ciepło. Termometry wskażą wartości powyżej normy, a to oznacza temperatury nawet powyżej 36 stopni Celsjusza, które mogą utrzymywać się co najmniej cztery dni z rzędu. - To jest duży problem. Tak długie fale upałów są niebezpieczne dla naszego zdrowia i życia - ostrzega rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski.