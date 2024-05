Na deszczu się nie skończy. Pogoda szybko się zmieni

To właśnie ten dzień będzie punktem zwrotnym w pogodzie. Bowiem już w sobotę nie zobaczymy słońca - zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, a na południu całkowite. Jeśli chodzi o opady deszczu - będą one możliwe miejscami, natomiast w centrum i na wschodzie możliwe będą burze. Temperatura na południu znacznie się obniży, osiągając jedynie od 10-13 st. C, w centrum będzie z kolei około 18 st. C, na północy do 20-21 st. C, a nad morzem od 14 st. C do 16 st. C.