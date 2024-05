Zwrot w pogodzie. Odczujemy już w połowie tygodnia

W niedzielę w Polsce jest bezchmurnie i dość ciepło, od 15 st. C na północy do 21 st. C na krańcach zachodnich. W nocy będzie chłodno. Od -1 st. C na wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat, do 5-6 st. C na zachodzie i nad morzem. We wschodniej połowie kraju prawdopodobne jest wystąpienie przygruntowych przymrozków do -4 st. C.