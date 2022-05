"PO zachowuje się jak złodziej". Ziobro odpowiada opozycji

- To czas pokaże, co się wydarzy. Mogę powiedzieć, że Solidarna Polska wykazuje daleko idącą gotowość do zawarcia kompromisu z Prawem i Sprawiedliwością. To co nas zastanawia i daje do myślenia, to gotowość do kompromisu ze strony przedstawicieli pana prezydenta. Według wiceministra Kalety porozumienie jest bliskie. Zrozumienie dla naszych poprawek wyrażał prezes Jarosław Kaczyński, (...) a nieprzejednaną postawę przedstawiciela pana premiera, który na każdą propozycję kompromisu mówi jedno słowo: "nie" - mówił Ziobro.