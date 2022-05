Jarosław Kaczyński wycofa się z polityki? Bliska osoba puściła parę z ust

Jak długo będzie rządził Kaczyński?

Zdaniem Tomaszewskiego prezes PiS każdego dnia bardzo dużo pracuje. - Pobudka zazwyczaj około ósmej rano, śniadanie i wyjazd do Kancelarii Premiera. No chyba, że jest poniedziałek, bo wtedy prezes urzęduje na Nowogrodzkiej, w centrali partii. W inne dni pracuje w KPRM i często wychodzi późnym wieczorem z pracy, którą zabiera jeszcze do domu i siedzi po nocach, przeglądając dokumenty – opisuje.