Po miesiącu inwazji Rosji na Ukrainę. "Putin nie ma już nic do stracenia"

Co powinien zrobić Zachód? - Powinniśmy stawiać Putina przed dylematem, czy on chce wchodzić z nami w wojnę. Niestety, ale NATO dziś czeka, kiedy to Putin wybierze sobie moment dalszej eskalacji tej wojny. A że będzie eskalował działania, jest pewne, bo to jedyna skuteczna dla niego droga. Jeśli nie będziemy bardziej zdecydowani jako NATO, to Putin wybierze moment, kiedy sprowokuje jakąś sytuację na terytorium Polski albo naruszy naszą przestrzeń powietrzną, a nie powinniśmy mu na to pozwolić - przyznaje gen. Koziej.