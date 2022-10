Po co Białoruś ogłasza mobilizację? Nie chodzi o włączenie się do wojny

Reżim Białoruski wprowadza stan zwiększonego zagrożenia terrorystycznego i wprowadza ukrytą mobilizację w związku z sytuacją w Ukrainie. Zdaniem ekspertów to wszystko decyzje Putina, a Łukaszenka ma już mało do powiedzenia. Ponadto mobilizacja nie musi oznaczać, że Białoruś dołączy do wojny.