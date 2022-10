Putin ma plan wobec Łukaszenki. Poniedziałkowa akcja to nie przypadek

- Ukraina nie zaatakuje strony białoruskiej bez powodu. Możliwe jest natomiast uderzenie prewencyjne w wojska rosyjskie znajdujące się na terenie tego kraju. Jeżeli Ukraińcy zobaczą przygotowania do ataku na Kijów, to mogą uderzyć. Ale należy pamiętać, że to nie będzie atak na Łukaszenkę albo obywateli Białorusi, tylko na jednostki Putina znajdujące się w obcym kraju. Możliwe jest też, że Putin będzie prowokować i prowadzić kolejne ataki z terytorium Białorusi, żeby zmusić Ukraińców do uderzenia odwetowego. Dla Rosji będzie to idealny moment, żeby powiedzieć: Patrz, Aleksandrze Gregorowiczu, teraz atakują ciebie, musisz przyłączyć się do nas i wkroczyć do wojny - mówi Pielasa.