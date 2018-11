PO chce nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu ws. afery w KNF. Mazurek: nie ma takiej potrzeby

Domagamy się zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu w celu wysłuchania informacji premiera na temat afery w KNF - poinformował przewodniczący klubu PO Sławomir Neumann. Reakcja PiS była natychmiastowa.



- Wczoraj mówiliśmy o tym, że dajemy 24 godziny premierowi Morawieckiemu i prezesowi Kaczyńskiemu na podjęcie decyzji o komisji śledczej dotyczącej największej afery finansowej w III RP. Niestety ani Morawiecki, ani Kaczyński nie chcą wyjaśnienia tej sprawy i uważają, że zrzucenie z sań jednego z tych głównych bohaterów tę sprawę zamknie - stierdził Neumann na briefingu w Sejmie. - My nie pozwolimy na to, aby największa afera, która wybuchła w III RP pod patronatem PiS-u, rząd PiS została zamieciona pod dywan. Najważniejsi politycy, najważniejsze osoby w Polsce związane z ochroną rynku finansowego były zaangażowane w gangsterski proceder, który miał na celu przyjęcie tak naprawdę okupu za to, że nie przejmie się firmy - dodał.