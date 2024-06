Pływająca hurtownia. Statek sprzed 3,3 tys. lat zadziwił badaczy

Statek sprzed ponad 3 tysięcy lat zadziwia. Zmienia współczesną wiedzę o starożytnych żeglarzach

To fantastyczne dla naukowców odkrycie. Jakob Szarwit z IAA podkreśla, że to jedna z najstarszych znalezionych na dnie Morza Śródziemnego jednostek morskich. Dzięki wstępnemu badaniu zawartości statku wiadomo już, że przewoził on masowo wytwarzane towary - oliwę, wino i inne produkty rolne.