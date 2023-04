Nurkowie z Hiszpanii w Zatoce Gdańskiej. Jest finał głośnej sprawy

Do głośnego zdarzenia doszło w styczniu 2023 roku. Trzech nurków z Hiszpanii wypłynęło nocą łodzią w morze, mimo niesprzyjających warunków. Uratowali ich ratownicy po tym, jak ich łódka straciła sterowność. Nurkowie nie posiadali ani uprawnień do kierowania nią, ani pozwolenia na nurkowanie. Mieli za to sprzęt wysokiej klasy, np. morskiego drona. Przekonywali, że szukali bursztynów i zabłądzili, co wydało się bardzo podejrzane, ze względu na to, że pływali w okolicy obiektu infrastruktury krytycznej w momencie, gdy jest duże ryzyko sabotażu m.in. ze strony rosyjskiej.