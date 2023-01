Nowe fakty ws. nurków z Hiszpanii. Mieli "łowić ryby"

Do mediów trafiły nowe szczegóły dotyczące zdarzenia z trzema mężczyznami, którzy nurkowali w nocy z soboty na niedzielę w Zatoce Gdańskiej - niedaleko ważnych obiektów infrastruktury. Portal Trojmiasto.pl dotarł do informacji, w jaki sposób mężczyźni, podający się za Hiszpanów, kupili łódź i skompletowali sprzęt. Dziennikarze twierdzą, że deklarowali wówczas co innego, niż po uratowaniu ich przez służby.