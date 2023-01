Premier reaguje ws. incydentu z hiszpańskimi nurkami

Głos w sprawie zabrał w czwartek premier Mateusz Morawiecki. - Zleciłem bardzo gruntowny raport tej sprawy, służby go opracowują. Oczywiście może być tak, że są to osoby niebezpieczne, a może się okazać, że nie są to osoby niebezpieczne i to, co zadeklarowali jest prawdą. Taki raport przedstawi wiedzę po stronie naszych służb specjalnych - oświadczył na konferencji prasowej.