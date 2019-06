Plany PiS na nadchodzące wybory. Dworczyk zdradził szczegóły

- To byłaby optymalna sytuacja, gdyby jedno środowisko uzyskało większość konstytucyjną - mówi minister Michał Dworczyk o planach PiS na nadchodzące wybory. Polityk wspomina również o zmianach w konstytucji.

- Co do tego, że konstytucja po 20 latach wymaga zmian, zgodni są zapewne wszyscy. (...) Jako politycy mamy różne spojrzenia, w których miejscach konstytucja powinna zostać zmieniona. Niemniej to byłaby optymalna sytuacja, gdyby jedno środowisko uzyskało większość konstytucyjną. Ale może nawet, jeśli do tego nie dojdzie, to uda się zbudować ponadpartyjną kolację, by zmiany w konstytucji wprowadzić - mówił Michał Dworczyk w wywiadzie dla "DGP".