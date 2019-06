Błąd Kancelarii Prezydenta ws. listu Falenty. "Uruchomili machinę"

Jak podaje "Rzeczpospolita", Kancelaria Prezydenta zakwalifikowała list, który Marek Falenta wysłał do Andrzeja Dudy, jako kolejną prośbę o ułaskawienie. Oskarżony twierdzi, że nie był to wniosek, a jedynie prywatna korespondencja.

Marek Falenta (East News, Fot: .)

"Proszę potraktować ten list jako ostatnią szansę na porozumienie się ze mną. Nie zamierzam umierać w samotności. (...) Już raz udowodniłem swoje możliwości. Po co to powtarzać?" - czytamy w liście do Andrzeja Dudy.

Kancelaria Prezydenta uznała, że pismo było trzecim wnioskiem o ułaskawienie biznesmena. Jak pisze "Rzeczpospolita", współpracownicy prezydenta uruchomili "machinę proceduralną" - list został skierowany do prokuratora generalnego, a stamtąd do warszawskiego sądu, który skazał Falentę.

Jak podaje dziennik, Falenta zostanie ponownie przesłuchany. Prokuratura powoła także biegłych, którzy zbadają skarżącego się na zły stan zdrowia biznesmena. Falenta twierdzi bowiem, że ma stany depresyjne.

Dziennik podaje, że biznesmen "przejechał się" na politykach PiS. - Był przekonany, że to, co robił, robił dla państwa i państwo to doceni. Tak się nie stało - mówi osoba z kręgu Falenty.

Biznesmen skierował również list do Jarosława Kaczyńskiego, w którym pisze, że "spotkali się na Nowogrodzkiej" w siedzibie PiS. "Panie prezesie, jest mi bardzo przykro. Liczyłem, że wielka sprawa, do jakiej się przyczyniłem, zostanie mi zapamiętana i po wygranych wyborach załatwiona niejako z urzędu. Taka była obietnica panów z CBA" - czytamy. Rzeczniczka partii Anita Czerwińska potwierdziła, że pismo trafiło do prezesa, jednak określiła jego treść jako "kuriozalną.

Źródło: "Rzeczpospolita"