Falenta w liście szantażuje Dudę? Sąd nie widzi przestępstwa

Sąd nie zamierza składać zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa ws. listu o ułaskawienie Marka Falenty. Biznesmen wysłał pismo do prezydenta, w którym grozi ujawnieniem zleceniodawców swoich nagrań.

Podczas pobytu w więzieniu w Walencji Marek Falenta wysłał kolejny, trzeci już list do Andrzeja Dudy ws. ułaskawienia. W przypadku niekorzystnej decyzji grozi, że ujawni niekorzystne dla obozu rządzącego materiały. Kancelaria Prezydenta złożyła do Prokuratury Krajowej wniosek o zbadanie pisma, czy nie doszło w nim do popełnienia przestępstwa, polegającego na szantażu.