Prezydencki minister o wniosku Marka Falenty. "Andrzej Duda nie przestraszył się gróźb"

Andrzej Dera uważa, że prośba Marka Falenty o ułaskawienie jest "kuriozalna". - W sprawie jego listu skierowano pismo do prokuratury, w celu sprawdzenia, czy we wniosku nie ma znamion szantażu - mówi sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta.

Marek Falenta już trzeci raz prosi o ułaskawienie. We wniosku do Andrzeja Dudy pisze, że ma "haki" na polityków z obozu rządzącego, w tym premiera Mateusza Morawieckiego. Biznesmen dał miesiąc na wydanie przychylnej dla niego decyzji. W sprawę zaangażowała się Prokuratura Krajowa, która sprawdzi czy nie doszło do przestępstwa.

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta odrzucił możliwość powołania komisji śledczej. - To fobia opozycji. Zanim komisja się spotka, to skończy się kadencja Sejmu. Jeśli będą jakieś przesłanki do tego, żeby zainteresować organy sejmowe to proszę bardzo. Falenta został skazany za rządów PO. Sąd powiedział, że jego głównym motywem była chęć wzbogacenia się. Gdyby miał mocodawców, to dawno byłoby to ujawnione. Nie ma na to dowodów poza jego słowami - zakończył.