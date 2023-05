Plaga pijanych sterników. Jest apel policji

Policja przypomina, że szlak wodny jest traktowany jak droga, więc jeśli pływający łodzią motorową ma od 0,2 do 0,5 promila alkoholu w organizmie odpowiada za wykroczenie, za co grozi grzywna. Gdy stan nietrzeźwości wynosi powyżej 0,5 promila, to taka osoba odpowiada jak sprawca przestępstwa.