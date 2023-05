Nietrzeźwy kierowca spowodował wypadek. Zginęła kobieta

Podczas akcji ratowniczej strażacy uwolnili zakleszczoną we wraku pasażerkę. Na miejscu wypadku pojawił się m. in. śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Próbowano reanimować ranną kobietę. Niestety jednak jej obrażenia okazały się zbyt ciężkie - 29-latka zmarła. Do szpitali trafili kierowca i dziecko.