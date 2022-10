Plaga biedronek azjatyckich. Wygląd i występowanie. Jak zwalczyć biedronki azjatyckie?

Biedronki to inaczej chrząszcze z rodziny biedronkowatych. Szacuje się, że występuje około 4000 różnych owadów zaliczanych do tej rodziny. W Polsce pojawia się około 80 gatunków. Do najbardziej popularnych zaliczyć można biedronki siedmiokropki, biedronki pięciokropki oraz biedronki dwukropki. To pożyteczne owady, które pomagają zwalczyć mszyce i inne szkodniki żerujące na roślinach. Niestety zagraża im inny gatunek – biedronka azjatycka, która w ciągu ostatnich lat rozprzestrzeniła się w Polsce.