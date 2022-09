Przesilenie jesienne 2022. Czym jest? Na jesienną chandrę cierpi wielu Polaków

Na jesienne przesilenie wpływ ma także znaczne ograniczenie dostępu do naturalnego światła oraz świeżego powietrza. Niekorzystna aura nie zachęca do wychodzenia na zewnątrz, co skutkuje mniejszą ilością ruchu. W organizmie człowieka zwiększa się produkcja melatoniny, czyli związku chemicznego regulującego rytm dobowy zegara biologicznego - tzw. hormonu snu. Zmniejsza się za to produkcja serotoniny, nazywanej "hormonem szczęścia".